Jemenittiske regjeringsstyrker har overtatt kontrollen i Aden

utenriks

– Den nasjonale hæren og sikkerhetsstyrkene har full kontroll over provinsens distrikter, tvitrer Jemens informasjonsminister Moammar al-Eryani.

Han legger til at styrkene også har tatt kontroll over presidentpalasset i byen.

– Regjeringshæren og sikkerhetsstyrker har i dette øyeblikk nådd den midlertidige hovedstaden og startet arbeidet med å sikre distriktene, skrev al-Eryani på Twitter tidligere onsdag.

Informasjonsministeren la til at styrker lojale overfor regjeringen hadde tatt full kontroll over hovedinngangen til byens flyplass.

Separatistene overtok Aden 10. august etter kraftige sammenstøt med jemenittiske regjeringsstyrker.

Separatistbevegelsen Southern Transitional Council (STC) kjemper for at Sør-Jemen igjen skal bli et uavhengig land, slik det var fra 1967 til 1990. Sør-Jemen kalte seg da Den demokratiske folkerepublikken Jemen og sto Sovjetunionen nær.

Houthi-opprørerne grep makten i hovedstaden Sana i 2014 og jaget landets regjering i eksil i Saudi-Arabia. Den internasjonalt anerkjente regjeringen vendte siden tilbake til hjemlandet og etablerte base i havnebyen Aden.

Saudi-Arabia gikk til krig mot houthiene i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som støttes av USA og Storbritannia. Selv om STC inngår i denne koalisjonen, angrep militsen tidligere i måneden Aden og tok kontroll over presidentpalasset og regjeringskontorer.

(©NTB)