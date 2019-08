Sør-Koreas ekspresident får prøvd saken på nytt

utenriks

Høyesterett tilsidesetter nå korrupsjonsdommen mot Park på grunn av saksbehandlingsfeil. Ifølge dommen burde anklager om bestikkelser ha blitt behandlet separat fra andre anklager mot den tidligere presidenten.

Saken går dermed tilbake til lavere rettsinstanser for ny behandling.

Korrupsjonssaken førte i 2016 til at Park ble stilt for riksrett. Hun ble avsatt i mars året etter, og skandalen utløste også en demonstrasjonsbølge der millioner av sørkoreanere deltok. Park ble siden dømt til 25 års fengsel for bestikkelser, utpressing, maktmisbruk og andre forbrytelser.

Sørkoreansk høyesterett har også beordret ny behandling av rettssaken mot Samsung-arvingen Lee Jae-yong. Han ble i fjor kjent skyldig i å ha betalt bestikkelser til Parks nære venninne Choi Son-sil, men en ankedomstol mente Lee ble presset til å gjennomføre utbetalingene, og at han ikke klarte å motstå den daværende presidentens oppfordringer om penger til venninnen. Dommen mot Samsung-arvingen ble derfor gjort betinget.

Park ble valgt som Sør-Koreas første kvinnelige president i 2012.

(©NTB)