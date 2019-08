Skotsk høyesterett behandler suspensjonen av Parlamentet

utenriks

Onsdag fikk Johnson dronningens formelle samtykke til å sende parlamentarikerne hjem i en drøy måned fram til trontalen, som holdes 14. oktober.

Samme dag ble det klart at domstolen i Edinburgh fremskynder behandlingen av en begjæring fra 75 parlamentsmedlemmer som vil blokkere en eventuell hard brexit.

Joanna Cherry er parlamentsmedlem for det skotske nasjonalistpartiet SNP og en av initiativtakerne bak begjæringen, skriver BBC. Hun skriver på Twitter at gruppens advokat Aidan O'Neill vil argumentere for at regjeringen har brukt sin makt urettmessig og i strid med loven.

– Den utøvende makt er ikke ubegrenset eller uten kontroll. Vi lever ikke i en totalitær stat, sa O'Neill til dommer Raymond Doherty. Han sier det finnes en rekke eksempler der det har lyktes å utfordre vedtak som allerede er «kvittert ut» av dronningen.

BBCs Andrew Kerr sier dommeren vil høre partenes argumenter i rundt to timer.

– Deretter er det mulig at han kommer med en midlertidig forføyning som hindrer at Parlamentet blir suspendert. I så fall vil regjeringen anke umiddelbart, skriver han på Twitter.

Domstolen som behandler saken, The Court of Session, er en del av Skottlands høyesterett og er landets øverste rettsinstans i sivile saker. Skottene beholdt sitt eget rettsvesen da de gikk inn i unionen med England og Wales i 1707.

