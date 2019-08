Hellas' statsminister vil tømme migrantleirene på øyene

utenriks

Regjeringens råd for utenriks- og forsvarssaker besluttet lørdag også å skjerpe grensekontrollen og iverksette et maritimt overvåkingsprogram som den forrige regjeringen ikke satte i verk. Ti nye hurtigbåter skal også kjøpes inn til kystvakten.

Regjeringens talsmann Stelios Petsas sier at regjeringen til Alexis Tsipras ikke hadde gjort noe med de tusener av asylsøkerne som har fått sine søknader avvist, og at den nye statsministeren Kyriakos Mitsotakis har besluttet at de skal pågripes og sendes tilbake til Tyrkia, uten rett til å anke avgjørelsen.

Petsas sa at rådet også har besluttet at 116 enslige mindreårige i leirene skal gjenforenes med sine familier som bor i andre land i Europa.

Rådet sammenkalte til møtet lørdag etter at over 600 nye migranter og flyktninger kom til øya Lesvos torsdag.

Moria-leiren på Lesvos er fullstendig overfylt med 10.200 mennesker på et område som er bygd for 3.000.

Hundrevis av mennesker kommer fortsatt hver uke til Hellas fra Tyrkia, trass i en avtale mellom EU og Tyrkia som skulle begrense antall migranter og flyktninger som kommer til øyene, samtidig som de som ikke har rett til asyl, returneres til Tyrkia.

(©NTB)