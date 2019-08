Massivt angrep på Kunduz slått tilbake

utenriks

Angrepet fant sted samtidig som Taliban sitter i forhandlinger med USA om en slutt på den lengste krigen USA har vært involvert i, og USAs utsending til samtalene, Zalmay Khalilzad, varslet Taliban på Twitter at slike angrep må ta slutt.

Regjeringens talsmann Sediq Seddiqi opplyste lørdag at afghanske sikkerhetsstyrker kjempet mot Taliban-krigere i deler av byen og prøvde å presse dem ut i utkanten. Kunduz er en strategisk viktig by som gir tilgang både til Nord-Afghanistan og til Kabul, 350 kilometer borte.

Selvmordsbomber

Mens sikkerhetsstyrkene fortsatt kjempet for å drive Taliban ut av byen, utløste en selvmordsbomber en bombe i byens viktigste gatekryss. Ti mennesker ble drept og fem såret i eksplosjonen.

Taliban påtok seg raskt ansvaret for bombeangrepet, som skjedde kort etter at landets forsvarsminister og innenriksminister hadde besøkt byen og forsikret at hæren hadde drevet Taliban ut. Sjefen for USAs styrker i Afghanistan, general Scott Miller, hadde også besøkt byen.

Afghanske myndigheter bekreftet at soldater er drept i kampene, men ville ikke si hvor mange. Derimot understreket de at 60 Taliban-krigere var drept.

Fortsatt skyting

Da mørket falt på lørdag, kunne skyting fortsatt høres i utkanten av byen.

Tre døde sivile og to døde soldater ble fraktet til sykehuset i byen tidligere på dagen, og minst 80 sårede sivile fikk behandling, blant dem barn og kvinner, ifølge provinsens helsedirektør, Esanullah Fazeli.

Han sa at opprørerne en kort stund tok kontroll over sykehuset, men at de dro igjen da staben fortalte dem at pasientene kunne bli skadd i kryssild.

Taliban angrep byen fra flere kanter natt til lørdag. Noen timer senere avviste forsvarsminister Asadullah Khalid at byen hadde kollapset.

Fortsetter angrepene

Taliban, som i dag kontrollerer rundt halvparten av landet, har fortsatt med sine blodige angrep på sivile og militære selv mens deres ledere sitter i forhandlinger med Khalilzas i Qatar. Samtalene fortsatte lørdag, og begge sider sier de er nær enighet.

Men en analytiker, tidligere innenriksminister Mirza Mohammad Yarmand, sier lørdagens angrep viser at Taliban ikke er interessert i en våpenhvile, noe som lenge har vært et sentralt punkt i forhandlingene.

Taliban klarte i 2015 å få kontroll over Kunduz, men ble den gang også presset ut. Siden har de utført en rekke angrep på byen.

