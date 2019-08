Orkanen Dorian oppgradert til kategori 4

utenriks

USAs nasjonale orkansenter opplyser fredag at de siste bevegelsene til Dorian tilsier at orkanen muligens vil bevege seg langs landets kyst, noe som i så fall vil redusere skadeomfanget. Orkanen er ventet å nå USAs fastland mandag.

Men senteret advarer om at orkanens endelige kurs fortsatt er høyst uvisst, og at selv den minste kursendringen kan sende Dorian et godt stykke inn i fastlandet.

Nettopp på grunn av denne usikkerheten, har Floridas guvernør Ron DeSantis avventet med å beordre evakuering.

– Hvis man evakuerer for tidlig, kan det hende at man evakuerer folk til områder som kan bli rammet dersom orkanen endrer kurs, sier han.

DeSantis har imidlertid erklært unntakstilstand. Det har også fylker i delstaten Georgia som ligger nær kystlinjen.

