utenriks

Trump har tidligere varslet en tolløkning på kinesiske varer verd 300 milliarder dollar som trer i kraft 1. september. Tollen vil øke fra 10 prosent til 15 prosent.

Likevel sier presidenten at handelssamtaler mellom landene fortsatt vil holdes i september.

Trumps melding kom som en respons på at Kina varslet om nye tollsatser rettet mot flere amerikanske produkter som USA eksporterer til Kina. Dette gjorde de etter at Trump beordret at amerikanske selskaper burde trekke seg ut av Kina.

(©NTB)