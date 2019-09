80 år siden krigen startet i Polen

utenriks

Sammen med president Andrej Duda var representanter for en rekke andre land, blant dem USAs visepresident Mike Pence og Tysklands statsminister Angela Merkel og president Frank-Walter Steinmeier.

Polske soldater sang nasjonalsangen og heiste flagget på Pilsudski-plassen, en stor åpen plass i sentrum av Warszawa som ble lagt i grus av tyske styrker mot slutten av krigen.

Pence kom i stedet for president Donald Trump, som ble hjemme på grunn av orkanen Dorian som er på vei mot Florida.

I sin tale ba Duda verden ta lærdom av krigen og stå imot nye imperialistiske tendenser. Advarselen var et klart stikk til Russland, som ikke var invitert til seremonien, trass i sin viktige rolle med å slå tilbake Nazi-Tyskland.

– Selv i Europa ser vi at imperialistiske tendenser er på vei tilbake, med forsøk på å endre grenser med makt, angripe andre land, okkupere land, sa han og helt klart refererte til Russlands konflikter med Georgia og Ukraina.

Ba om tilgivelse

Hovedseremonien fant sted etter en markering tidlig søndag morgen på eksakt samme tid som det tyske angrepet på Polen startet i 1939 i Wielun og Westerplatte ved Gdansk.

Under markeringen i Wielun, der de første bombene falt, ba Steinmeier om tilgivelse for Tysklands gjerninger for 80 år siden.

– Jeg bøyer hodet mitt for ofrene i Wielun. Jeg bøyer hodet mitt for de polske ofrene for tysk tyranni. Jeg ber om tilgivelse, sa Steinmeier.

Wielun, en forsvarsløs by som ikke var av særlig militær betydning, ble i nattetimene 1. september 1939 teppebombet mens byen sov av det tyske flyvåpenet Luftwaffe. 1.200 personer ble drept og 75 prosent av byens sentrum ødelagt.

Seks millioner døde

– Hvem kunne gjettet at andre verdenskrig kunne starte med en så forferdelig, barbarisk handling, som ikke var en krigshandling, men en terrorhandling, et angrep på vanlige folk, sa president Duda.

Totalt seks millioner polakker døde i krigen, inkludert tre millioner polske jøder.

– Vi kan ikke glemme andre verdenskrig, selv når krigens vitner er borte, men må forhindre at det som skjedde i Wielun og senere mange andre steder i Polen, skjer igjen, la han til.

Kritikk

Duda og den polske regjeringen er blitt kritisert for å ha satset på Trumps tilstedeværelse som hovedattraksjon og ignorert andre statsledere, blant annet fra Europa.

Når Trump uteble, hevder de at seremonien tapte seg i tyngde.

Russlands president Vladimir Putin ble heller ikke invitert på grunn av invasjonen og annekteringen av Krim-halvøya.

Krigserstatning

Under markeringen i Gdansk søndag morgen brakte statsminister Mateusz Morawiecki igjen spørsmålet om tysk krigserstatning på banen.

– Vi må snakke om disse tapene. Vi må kreve sannheten, og vi må kreve erstatning, sa han.

Tyskland mener at saken ble avgjort i 1953 da den polske regjeringen avsto fra å kreve økonomisk kompensasjon fra Øst-Tyskland mot at Tyskland anerkjente grensa ved Oder-Neisse, noe som gjentatte ganger siden er blitt bekreftet.

(©NTB)