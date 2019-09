Orkanen Dorian har truffet Bahamas

utenriks

– Det er nå katastrofale orkantilstander på Abacos-øyene, og det vil spre seg over Grand Bahamas Island senere i dag og i morgen, skriver Det nasjonale orkansenteret i en oppdatert melding søndag formiddag lokal tid.

Dorian har vokst seg til en kategori 5-orkan, den sterkeste kategorien. Ifølge amerikanske meteorologer er det den sterkeste orkanen som har rammet Bahamas og områdene rundt.

De fleste som bor der, er evakuert, mange med fly. De er innlosjert i skoler, kirker og andre mer solide bygninger.

Dorian hadde en vindstyrke på 79 meter per sekund idet den traff Bahamas, og den beveger seg framover med en fart på 13 kilometer i timen.

I USA følger mange millioner mennesker langs sørøstkysten med på orkanen med et vaktsomt øye. Meteorologene mener imidlertid at det ligger an til at orkanen ikke treffer Florida rett på, men heller dreier nordover slik at den følger en bane utenfor kysten forbi Georgia og South Carolina.

