33 savnet etter båtbrann i USA

Brannvesenet i Ventura County opplyser på Twitter at fem mennesker er reddet og 33 savnet etter brannen om bord i den 75 fot store dykkerbåten.

Mannskapet på fem lå og sov på dekk da brannen brøt ut litt etter klokka 3 natt til mandag lokal tid, og de ble ifølge orlogskaptein Matthew Kroll i den amerikanske kystvakten reddet.

Det er imidlertid ikke gjort rede for passasjerene som lå og sov under dekk da brannen brøt ut, ifølge Kroll.

– Brannen var så intens at det ikke var mulig å gå om bord i fartøyet, selv etter at den var slukket, sier en talsmann for brannmannskapene til avisa The Daily Beast.

Santa Cruz Island ligger om lag 140 kilometer vest for Los Angeles, og både kystvaktfartøy, båter fra brannvesenet i Ventura County og helikoptre er satt inn i letingen etter overlevende.

Det utelukkes ikke at noen om bord kan ha rukket å hoppe i sjøen og ta seg opp på holmer i nærheten.

