AfD går betydelig fram i tysk delstatsvalg

utenriks

Valglokalene i de to delstatene Brandenburg og Sachsen stengte klokken 20 søndag.

Da stemmene var talt opp, viste resultatene at parti Kristeligdemokratene (CDU) er største parti i Sachsen, mens Sosialdemokratene (SPD) så vidt ble største parti i nabodelstaten Brandenburg.

Alternativ for Tyskland (AfD) ble nest største parti i begge delstater.

Dagens maktkoalisjoner vil dermed ikke kunne fortsette, og politiske kommentatorer spår tøffe forhandlinger for å få på plass levedyktige regionale allianser som partier og folk vil slutte opp om.

Både CDU og SPD har kategorisk avvist et mulig samarbeid med AfD som de mener viser «antidemokratiske tendenser».

Stemmefordeling

I Sachsen, fikk Merkels CDU 32,1 prosent av stemmene, med fra 39,4 prosent ved valget i 2014. Det er partiets verste resultat siden gjenforeningen mellom Øst- og Vest-Tyskland.

AfD suste fra 9,7 prosent for fem år siden fram til en andel på 27,5 prosent nå. SPD fikk rekordlav oppslutning på 7,7 prosent, noe som utelukker en koalisjon med CDU. 66,6, prosent møtte opp for å stemme, mot 49,1 prosent i 2014.

I Brandenburg klarte SPD å sikre knepen seier med 26,2 prosent av stemmene, ned fra 31,9 prosent sist, foran AfD med 23,5 prosent. Det er tilnærmet en dobling for de høyreradikale siden forrige valg. CDU fikk 15,6 prosent av stemmene – det er en nedgang på 7,4 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2014.

Også her har valget engasjert, med oppmøte over 60 prosent, etter at kun 47,9 prosent stemte i 2014.

Krever omvalg

Leder for AfD i Sachsen, Jörg Urban, sier tross godt resultat at partiet vil kreve omvalg fordi delstatsmyndighetene tvang partiet til å kutte antall kandidater på valglisten fra 61 til 30 før valget. Ifølge delstatsmyndighetene tilfredsstilte ikke partiet de formelle kravene, mens lederen har varslet rettslige skritt for en ny vurdering av listekuttet.

Ministerpresident Michael Kretschmer fra vinnerpartiet CDU mener valgresultatet uansett er en seier for et «vennlig Sachsen», og sier han er optimistisk med tanke på å forme en ny delstatsregjering, til tross for at det fremdeles er uklart hva slags koalisjon han kan danne.

Valgseier for De grønne

Resultatet er som ventet i de to delstatene, som ligger i det tidligere DDR. Der har det høyreradikale og innvandringsfiendtlige AfD hatt stor oppslutning fordi delstatene ligger etter i utviklingen med høyere arbeidsløshet enn i vest, lavere lønninger og sterk fremmedfiendtlighet.

De har trolig også vunnet mange velgere etter at det grønne skiftet har ført til at flere kullgruver har blitt nedlagt.

Men De grønne er også en valgvinner, til tross for at de strever med å få oppslutning de østlige delstatene.

De Grønne fikk 8,6 prosent i Sachsen, en framgang på 2,9 prosentpoeng fra 2014, og 10,8 prosent i Brandenburg, en økning fra 6,2 prosent i 2014. Det kan gi partiet en nøkkelrolle i mulige koalisjonssamtaler.

(©NTB)