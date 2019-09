ICC skal på nytt vurdere Israels angrep mot Mavi Marmara

utenriks

Ni tyrkiske aktivister ble drept da israelske kommandosoldater i 2010 bordet skipet som var på vei til Gazastripen med nødhjelp.

En tiende aktivist døde i 2014 av skadene han fikk under angrepet, etter å ha ligget fire år i koma. Bordingen av det tyrkiske skipet skjedde i internasjonalt farvann.

ICCs sjefanklager Fatou Bensouda medga i 2014 at det trolig ble begått krigsforbrytelser under bordingen, men konkluderte med at disse ikke var alvorlige nok til å rettferdiggjøre etterforskning og en eventuell sak mot Israel.

Året etter konkluderte dommerne ved domstolen at Bensoudas begikk «avgjørende feil» og krevde derfor at saken ble tatt opp til ny vurdering.

I 2017 fastholdt Bensouda sin beslutning, men gjentok også at de israelske kommandosoldatene trolig begikk krigsforbrytelser om bord i Mavi Marmara.

For tredje gang konkluderer nå dommerne i Haag med at Bensouda må revurdere sin beslutning og på nytt vurdere om det ikke bør reises sak mot Israel som følge av angrepet.

– Sjefanklageren må revurdere sin beslutning innen 2. desember 2019, heter det i en uttalelse fra dommerne.

Israel betalte i 2016 drøyt 160 millioner kroner i erstatning til de etterlatte etter ofrene for kommandoraidet, mot at Tyrkia droppet saken de truet med å føre mot de israelske soldatene som deltok.

