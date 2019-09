Island setter punktum for Acer-striden – rungende «ja» fra Alltinget

utenriks

Vedtaket kommer etter 150 timer med debatt i Alltinget, noe som er ny rekord, skriver Rúv.

I alt 46 av de folkevalgte i Alltinget endte til slutt opp med å si ja til EUs tredje energimarkedspakke, som energibyrået Acer er en del av. Bare 13 stemte mot.

Det islandske samtykket betyr at et avgjørende hinder er ryddet av veien også for norsk deltakelse i Acer. Avtalen med EU om Acer og energipakken må nemlig godkjennes av alle de tre EØS-landene før den kan tre i kraft.

Saken ble heftig debattert i Norge i 2018, men et solid flertall på Stortinget sa til slutt ja.

Folkevalgte fra de islandske regjeringspartiene stemte alle for pakken, skriver Morgunbladid. Pakken fikk også støtte fra Piratpartiet, med unntak av én representant.

Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien er glad for vedtaket.

Hele ti år er gått siden energipakken ble vedtatt i EU, påpeker han.

– Det er altfor lang behandlingstid for et felles regelverk som er av stor betydning for energinasjonen Norge, sier Kroepelien i en pressemelding.

