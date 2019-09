Flest turister besøkte Bangkok i fjor

utenriks

23 millioner utlendinger besøkte Bangkok i 2018, og byen topper dermed kredittkortselskapet MasterCards liste over verdens mest populære turistbyer for fjerde år på rad.

Paris og London følger på de neste to plassene på lista med litt over 19 millioner besøkende hver, etterfulgt av Dubai, Singapore, Kuala Lumpur, New York, Istanbul, Tokyo og Antalya.

Stadig flere av oss besøker andre land, hele 76 prosent flere enn i 2009, ifølge MasterCard.

Ni av de ti byene som topper fjorårets liste, kan vise til høyere besøkstall enn året før. London er det eneste unntaket ettersom antallet tilreisende der falt med 4 prosent fra året før.

Dubai topper listen over byer der de besøkende legger igjen mest penger, i gjennomsnitt rundt 5.000 kroner per dag. Til sammen la tilreisende igjen hele 280 milliarder kroner i Dubai i fjor.

Mekka i Saudi-Arabia og Bangkok følger på de neste plassene på lista over hvilke byer der turister og andre tilreisende brukte mest penger.

