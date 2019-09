Pentagon frigir 3,6 milliarder til Trumps mur mot Mexico

utenriks

Andre ting må vente

At 3,6 milliarder tas fra forsvarsbudsjettet, innebærer at andre 127 militære byggeprosjekter må legges på is inntil videre.

Talsperson i Pentagon Jonathan Hoffman sier halvparten av prosjektene var i utlandet, mens resten var planlagt i USA. Det er ikke spesifisert hvilke prosjekter det dreier seg om eller hvilken risiko det innebærer at disse må vente til fordel for Trumps mur.

Prosjekter som er på trappene og kan være aktuelle å vente med, inkluderer kommando og kontroll, droneprosjekter, samt cyber- og treningsanlegg.

Lang kamp

President Donald Trump har kjempet en hard kamp for å få bare en bit av sin lovede mur mot Mexico.

Den såkalte shutdownen endte i februar da det ble undertegnet en avtale som ga 1,4 milliarder dollar til grensesikkerhet, men ingenting til muren Trump ville bygge. Han ville ha 5,7 milliarder dollar til muren.

Trump erklærte en nasjonal sikkerhetskrise langs grensa i februar. Med nasjonal krisetilstand mente Trump han hadde myndighet til å ta pengene han trengte fra andre deler av statsbudsjettet, uten Kongressens grunnlovsfestede godkjenning til å bevilge penger.

Etter lang strid i rettssystemet ga USAs høyesterett Trump grønt lys i juli til å bruke av Pentagons penger til å bygge mur.

