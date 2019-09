Venezuela sender militærstyrker til grensen mot Colombia

utenriks

Spenningen mellom Venezuela og Colombia har økt betraktelig den siste uka. Tirsdag kveld sa Maduro i en TV-tale at Venezuelas væpnede styrker må være på vakt, og at det skal avholdes to uker med militærøvelser ved grensa mot Colombia fra 10. september.

– Colombias regjering ønsker ikke fred. Det vil ha krig. Det vil ha vold, tordner Maduro.

Gjensidige anklager

President Maduro og president Ivan Duque i Colombia, som støtter opposisjonsleder Juan Guaido i Venezuela, har den siste tiden rettet sterke anklager mot hverandre.

Meldingen tirsdag kveld kom timer etter at opposisjonsleder Guaidó uttalte at han har godkjent bruk av satelitter til å jakte geriljamedlemmer som krysser grensa, inn til Venezuela fra Colombia. Ifølge Guaido smugler de narkotika, og han samarbeider med myndighetene i Colombia for å få en slutt på dette.

– Vi har sett opptak av disse gruppene som viser frem våpnene sine. Vi står overfor et alvorlig, alvorlig problem for den venezuelanske uavhengigheten, sa Guaidó.

Han oppfordret Venezuelas militære til å «straks fjerne terroristgruppene» fra venezuelansk territorium.

FARC-utbrytere

Blant geriljamedlemmene som Colombia mener har krysset grensen, er fire opprørsledere som i en video har varslet væpnet kamp i hjemlandet.

FARC-utbryterne anklager Colombias regjering for å ha brutt forutsetningene i fredsavtalen som ble inngått i 2016. Colombias høyreorienterte president Duque har vært motstander av fredsprosessen og vil sette inn hæren for å stanse Marquez og hans gruppe.

Guaido sa tirsdag at Venezuelas opposisjon og Colombias myndigheter har innledet samarbeid for å innhetnte informasjon om geriljaens leire og fly, som Guaidó sier de bruker til å smugle narkotika. Uten å si hvordan, sa han at de også vil innhente bilder fra satelitter.

Maduro er rasende over at Guaido og Duques uttalelser og sier de ikke er ute etter narkosmuglere, men at dette er et påskudd for å ta seg inn i Venezuela og kvitte seg med Maduro.

