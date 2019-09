BBC: Lovforslag mot hard brexit stanses ikke i Overhuset

utenriks

Det bekrefter begge partienes innpiskere overfor BBC.

Representantene holdt det gående til klokka 1.30 natt til torsdag med en serie avstemninger om tillegg til lovforslaget. Mange hadde antatt at brexittilhengere i Overhuset kunne komme til å trekke ut debatten slik at lovforslaget ikke kom i mål før Parlamentet suspenderes.

De konservatives innpisker Lord Ashton of Hyde bekreftet imidlertid natt til torsdag at lovforslaget vil passere innen klokka 17 på fredag, noe som gjør det mulig for Underhuset å ferdigbehandle det før fristen.

Lovforslaget som har som mål å stanse en hard brexit ble godkjent av i Underhuset onsdag. Det pålegger Boris Johnsons regjering å be Brussel om en tre måneders utsettelse, slik at tiden ikke løper ut for partene og en brexit uten avtale dermed finner sted uten at noen kan hindre det 31. oktober.

Labour-leder Jeremy Corbyn sa onsdag at partiet ikke vil gå med på statsminister Boris Johnsons forslag om nyvalg før partiet er trygge på at det er satt en stopper for en hard brexit ved utgangen av oktober. Han vil ha lovforslaget ferdigbehandlet og signert av dronningen.

– Det har vært litt av en kveld. Det har vært en lang diskusjon, og jeg er takknemlig overfor de edle lordene som sto løpet ut, det viser hvor viktig jobben vi gjør og temaet vi debatterer er, sier Labours leder i overhuset, baronesse Smith.

