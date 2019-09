Minst 20 døde på Bahamas etter orkanen Dorian

utenriks

Dorian var en orkan kategori 5 og også tidenes kraftigste orkan registrert i Atlanterhavet da den passerte Abaco-øyene og Grand Bahama i øystaten Bahamas, søndag og mandag. Helseminister Duane Sands på Bahamas opplyser onsdag til lokale medier at antall omkomne etter ekstremværet er økt fra sju til 20.

– På det nåværende tidspunkt begynner vi å få bedre oversikt over hvor mange liv som er gått tapt, i det minste i Abaco, og tap av liv på Grand Bahama, sa Sands ifølge Nassau Guardian.

– Så dødstallet er økt til akkurat 20 personer på Abaco og Grand Bahama så langt. Men husk at vi ennå holder på med lete- og redningsoperasjoner, gjennomsøking av oversvømte hus er bare så vidt begynt, sa han til Miami Herald.

Da værsystemet traff Bahamas, beveget det seg etter hvert svært sakte og ble hengende over Bahamas usedvanlig lenge, noe som bidro ytterligere til å forsterke effekten av allerede kraftig stormflo og ekstrem nedbør i området.

Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av boligene på øya Grand Bahama og på Abaco enten er ødelagt fullstendig eller påført store skader. FN og Røde Kors opplyser at over 60.000 mennesker trenger mat og rent drikkevann.

– Vi står midt i en av de største nasjonale krisene i vårt lands historie, sier statsminister Hubert Minnis.

(©NTB)