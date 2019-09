Orkanen Dorian har nådd USA

utenriks

Orkanen, som nå er nedjustert til kategori 2, krevde minst 23 menneskeliv og forårsaket store ødeleggelser nord på Bahamas, der 70.000 mennesker ifølge FN umiddelbart trenger nødhjelp.

Nesten 100.000 husstander i South og North Carolina mistet strømmen da orkanen nådde land, med vindkast på opptil 50 meter i sekundet og store nedbørsmengder.

Flere hundre tusen mennesker langs kysten har fått ordre om å evakuere sine hjem, og i byer som Charleston er det folketomme gater og stengte butikker.

– Fullstendig ødeleggelse

Mens orkanen, som på det verste var oppe i kategori 5, har nå avtatt i styrke. Den utgjør likevel livstruende fare for, og beveger seg for øyeblikket med en hastig rundt 17 kilometer i timen oppover kysten. Det er ventet at den vil dreie nordøst sent torsdag.

På Bahamas begynner innbyggerne og myndighetene å få oversikt over skadene den etterlot seg.

– Om lag 70.000 mennesker trenger livreddende hjelp umiddelbart, sa FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock i en uttalelse sent onsdag kveld norsk tid.

Øyene Abaco og Grand Bahama ble hardest rammet, og store boligområder ligger nå i ruiner. Innbyggerne trenger drikkevann, mat, medisiner og tak over hodet.

Apokalyptisk

– Det er fullstendig ødeleggelse. Det er tilintetgjørelse. Apokalyptisk. Det handler ikke om å bygge opp igjen noe som var der. Vi må starte fra grunnen av, sa Lia Head-Rigby, som bistår en lokal hjelpeorganisasjon, etter å ha besøkt Abaco-øyene tidligere denne uka.

Da Dorian traff Bahamas, var orkanen en av de kraftigste som har truffet land i denne delen av verden noensinne. Det ble målt vedvarende vindstyrker på 83 meter per sekund.

Uværet svekket seg etter å ha rasert Bahamas – men ble deretter kraftigere igjen på vei over havet i retning USA.

– Har aldri skjedd før

De omfattende ødeleggelsene på Bahamas skyldes ikke bare at orkanen var ekstremt kraftig, men også at den ble liggende over øystaten unormalt lenge.

I 28 timer mandag og tirsdag beveget værsystemet seg i 1,6 kilometer i timen eller saktere.

– Dette har aldri skjedd før, sier meteorologen Jeff Masters fra den amerikanske værvarslingstjenesten Weather Underground. Aldri tidligere er det registrert Atlanterhavs-orkaner i kategori 5 som har ligget stille like lenge.

Store nedbørsmengder rammet Bahamas mens uværet knapt beveget seg. I tillegg førte orkanen til stormflo på opptil 4,5 meter over normalt tidevannsnivå, ifølge National Hurricane Centre i USA.

Knyttes til klimaendringene

Forsker Jim Kossin i den amerikanske forskningsetaten NOAA mener Dorians utvikling er i tråd med det man forventer etter hvert som temperaturen på jorda stiger.

Kossin viser til teorien om at den globale oppvarmingen bremser kraftige luftstrømmer høyt oppe i atmosfæren. Uvanlig rolige forhold i disse luftlagene bidro til at Dorian lå så lenge stille.

Orkanene Florence og Harvey, som rammet USA i 2018 og 2017, beveget seg også unormalt sakte.

Stigende temperaturer i havet fører trolig også til at de kraftigste orkanene blir enda kraftigere. I tillegg kan stormfloene under denne typen uvær føre til større skader enn tidligere siden havnivået er i ferd med å stige.

