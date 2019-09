Fangeutveksling mellom Russland og Ukraina er i gang

utenriks

– Busser har forlatt Lefortovo-fengselet som del av forberedelsene til en fangeutveksling, meldte den russiske fjernsynskanalen Rossiya 24 lørdag formiddag.

Korrespondenter fra det franske nyhetsbyrået AFP var også på stedet. De sier de så to busser med mørke vinduer forlate høysikkerhetsfengselet med politieskorte.

Ifølge Rossiya 24 dro bussene til Vnukovo-flyplassen i Moskva, der det er en egen terminalbygning for flygninger i statlig regi.

Senere lørdag bekreftet presidentkontoret i Ukraina at et fly med ukrainske fanger hadde tatt av fra en flyplass i Moskva. Kort tid etter bekreftet russiske myndigheter at et fly med russiske fanger hadde tatt av fra Kiev med kurs for Moskva.

Lørdag ettermiddag meldte statlig fjernsyn og AFP at de to flyene hadde landet.

Ukrainske sjøfolk

Lederen for advokatteamet som forsvarer 24 ukrainske sjøfolk som ble pågrepet av russiske myndigheter i fjor, sier de 24 skal være del av fangeutvekslingen.

– Ifølge mine opplysninger ble de satt på en buss. Alle 24, sa Nikolai Polozov lørdag formiddag, og la til at han venter at de ankommer Ukraina «innen de neste timene».

«Storstilt»

Torsdag sa Russlands president Vladimir Putin at myndighetene da var i en avsluttende fase med å ferdigstille det han kalte en «storstilt» fangeutveksling med Ukraina. En fangeutveksling vil være «et stort skritt i arbeidet med å normalisere forholdet», uttalte han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nevnte utsiktene for fangeutveksling allerede i juli da han foreslo et fangebytte der Russland løslater den ukrainske filmskaperen Oleg Sentsov mot at Ukraina løslater den russiske journalisten Kirill Vysjinskij.

Sentsov er blant fangene som er del av utvekslingen lørdag, ifølge en kilde AFP har snakket med.

