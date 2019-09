Fangeutveksling mellom Russland og Ukraina i havn

utenriks

Et fly med blant andre 24 ukrainske sjøfolk og filmskaperen Oleg Sentsov kom fra Vnukovo-flyplassen i Moskva og ble mottatt i Kiev av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Jeg tror dette er første fase. Vi må ta alle skritt for å få slutt på denne fryktelige krigen, sa han da han hilste hver av de løslatte ukrainerne.

Samtidig landet et fly i Moskva med fanger som var satt fri av Ukraina. Kremls talsmann Dmitrij Peskov sa de var glad for at russiske borgere var kommet hjem.

Ingen av partene har navngitt alle de til sammen 70, 35 på hver side, som er utvekslet, men den russiske journalisten Kirill Vysjinskij, som var fengslet i Kiev for å ha produsert prorussisk propaganda, var blant dem som kom til Moskva.

Busset ut av fengselet

Lørdag formiddag meldte den russiske fjernsynskanalen Rossiya 24 at busser hadde forlatt Lefortovo-fengselet som del av forberedelsene til fangeutvekslingen.

Korrespondenter fra det franske nyhetsbyrået AFP var også på stedet. De sier de så to busser med mørke vinduer forlate høysikkerhetsfengselet med politieskorte.

Ifølge Rossiya 24 dro bussene til Vnukovo-flyplassen i Moskva, der det er en egen terminalbygning for flygninger i statlig regi.

Ukrainske sjøfolk

Lederen for advokatteamet som forsvarer 24 ukrainske sjøfolk som ble pågrepet av russiske myndigheter i fjor, sa de 24 var en del av fangeutvekslingen.

– Ifølge mine opplysninger ble de satt på en buss. Alle 24, sa Nikolai Polozov lørdag formiddag og la til at han ventet at de ankommer Ukraina «innen de neste timene».

Nederlandsk protest

Blant fangene som ble løslatt i Ukraina, var luftforsvarsspesialisten Vladimir Tsemakh, som hjalp de russisk-støttede separatistene i Øst-Ukraina da et malaysisk fly med 298 mennesker om bord, mange av dem nederlendere, ble skutt ned.

Nederlands utenriksminister Stef Blok sier at han sterkt beklager at Tsemakh ble overlatt til Russland, og at Nederland hadde presset hardt på for at han ikke skulle utleveres.

Men Russland hadde insistert på at Tsemakh skulle være blant de løslatte, og at hele fangeutvekslingen ville gå i vasken om han ikke var inkludert.

Godt mottatt

I vestlige hovedsteder ble fangeutvekslingen ellers godt mottatt. USAs president Donald Trump kalte den et mulig gigantisk skritt mot fred, mens Frankrikes utenriksminister oppfordret partene til å ta nye skritt mot fred.

Også den tyske statsministeren Angela Merkel kalte utvekslingen et tegn på håp. Hun oppfordret partene til å respektere våpenhvilen som Tyskland og Frankrike bidro til å forhandle fram i 2015.

«Storstilt»

Torsdag sa Russlands president Vladimir Putin at myndighetene da var i en avsluttende fase med å ferdigstille det han kalte en «storstilt» fangeutveksling med Ukraina. En fangeutveksling vil være «et stort skritt i arbeidet med å normalisere forholdet», uttalte han.

Ukrainas president Zelenskyj nevnte utsiktene for fangeutveksling allerede i juli da han foreslo et fangebytte der Russland løslot filmskaperen Sentsov mot at Ukraina løslot journalisten Vysjinskij.

