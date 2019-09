Kraftig tyfon rammer Sør-Korea

utenriks

Trær ble knekket, flyavganger ble innstilt og minst tre personer mistet livet da tyfonen Lingling feide langs landet. 127.000 boliger mistet strømmen, inkludert på øya Jeju.

Etter å ha passert over Jeju, holdt stormen seg til havs mens den forflyttet seg nordover langs landets vestkyst og inn i Nord-Korea.

En av dem som døde, var en 75 år gammel kvinne som ble løftet til værs av sterk vind og slått inn i en mur 30 meter borte. En 39-åring døde da en mur veltet over ham i Incheon, mens en 61 år gammel kinesisk mann mistet livet da han ble truffet av en flygende takstein.

Hundrevis av trær ble knekt tvert av og reklameplakater og trafikkskilt ble blåst ned på Jeju. Over 200 flyavganger ble innstilt over hele landet.

Det er fare for at stormen kan gjøre stor skade i Nord-Korea, der statlig TV allerede har meldt at et stort antall hus er skadd og oversvømmet.

Ifølge nyhetsbyrået KCNA sammenkalte landets leder Kim Jong-un til krisemøte, der han skjelte ut tjenestemenn som han mente var dårlig forberedt og tok altfor lett på tyfonen.

Det lutfattige Nord-Korea er svært sårbart for uvær, og myndighetene er spesielt opptatt av å beskytte landbruket og hindre skader på diker, demninger og vannreservoarer.

(©NTB)