utenriks

En talskvinne for selskapet sier at de allerede i forrige uke kontaktet sine reisende for å booke om reisene deres. Trolig er det så mange som 1.600 flygninger som blir innstilt.

British Airways og flygernes fagforening Balpa har vært i konflikt siden i sommer, og har trass i en rekke møter ikke blitt enige om lønnsbudsjettet.

(©NTB)