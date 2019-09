Demonstranter i Hongkong til USAs ambassade søndag

utenriks

Søndagens marsj går fra en park i sentralt i byen til ambassaden, dagen etter at nye forsøk på å forstyrre offentlig transport til den internasjonale flyplassen i Hongkong mislyktes. Natt til søndag har det også vært nye sammenstøt mellom politi og demonstranter i byen.

Demonstrasjonene har fortsatt den siste uka, til tross for at den politiske ledelsen i Hongkong i begynnelsen av uka trakk og skrinla, for godt, lovforslaget om utlevering til fastlandskina. Det omstridte lovforslaget var utløsende faktor for demonstrasjonene da de blusset opp i juni.

Siden da har det imidlertid kommet flere krav fra protestbevegelsen, som blant annet krever at Hongkongs leder Carrie Lam, som er støttet av Kina, skal gå av. Demonstrantene krever også større grad av selvstyre for den tidligere britiske kolonien.

Det amerikanske utenriksdepartementet uttalte fredag at Kinas myndigheter har kommet med falske beskyldninger om at USA har bidratt til å hisset opp stemningen og skapt uro i Hongkong.

