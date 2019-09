Kinas handel med utlandet faller

utenriks

Analytikere fra Bloomberg så for seg en oppgang i eksporten på 2,2 prosent før søndagens statistikk fra Beijing ble presentert.

Nedgangen i importen var i august på samme nivå som i juli, på 5,6 prosent på årsbasis.

Kinas handelsoverskudd ble redusert fra 44,58 milliarder dollar i juli til 34,83 milliarder dollar i august.

Eksportfallet i august kom overraskende, ettersom eksporten fra Kina steg 3,3 prosent i juli, til tross for handelskonflikten med USA og svekket global etterspørsel.

Washington trappet 1. september opp handelskonflikten med Kina og øker dermed presset mot Beijing ytterligere.

Som et tegn på det fortsatte presset mot Kinas økonomi, kunngjorde sentralbanken i Beijing fredag at den skal redusere innskuddskravene for landets banker. Det betyr at kinesiske banker kan låne ut mer penger til kinesisk næringsliv som står overfor økonomisk saktegang.

Veksten i Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP) var på 6,2 prosent det siste året da det siste BNP-tallet ble lagt fram i andre kvartal. Det er det laveste nivået på nesten 30 år.

Kinesiske myndigheter opplyste torsdag at det er planlagt nye handelssamtaler med USA i Washington i begynnelsen av oktober.

