Fire savnet etter lasteskipsforlis i USA

Det 200 meter lange frakteskipet Golden Ray ligger kantret i St. Simon-sundet på kysten av delstaten Georgia i USA. Skipet, som er lastet med biler, fikk slagside søndag etter å ha forlatt havn i Brunswick.

Det har også brutt ut en brann om bord.

20 av mannskapet er reddet ut fra skipet, men fire sørkoreanske sjøfolk er fortsatt savnet. Mandag meldte kystvakten at det har blitt hørt bankelyder inne fra skipet.

En talsmann for redningsmannskapet sier at selv om det er hørt lyder fra skipet, kan de ikke bekrefte at det er livstegn fra noen av de savnede.

Det er opprettet en sikkerhetssone rundt havaristen. På grunn av brannen om bord er videre redningsarbeid satt på vent.

