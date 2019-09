Valgsmell for Putins parti i Moskva

utenriks

Det er klart etter at nesten alle stemmene er telt mandag.

Forent Russland får 25 av de 45 plassene i Moskvas duma. Det er en nedgang på 15 plasser i den folkevalgte forsamlingen fra forrige valg. Kommunistpartiet får 13 seter. Sentrum-venstrepartiet Rettferdig Russland får tre plasser, og Jabloko, et liberalt parti, får fire plasser, skriver Politico.

Kommunistpartiet og Rettferdig Russland regnes for å være i opposisjon til Forent Russland, men politiske eksperter mener de likevel kan anses for å ligge nær Kreml i ulik grad.

Jablokos partileder Sergej Mitrokhin ble først utestengt fra å stille som kandidat i valget, men beslutningen ble omgjort etter at han fikk medhold i en kjennelse i en domstol i Moskva.

– Dette er en enorm bragd, sier Vitali Sjkljarov, en politisk analytiker som var rådgiver for Jabloko. Han legger til at det er første gang at et reelt opposisjonspartis kandidater er blitt valgt inn i bydumaen i Moskva siden begynnelsen av 1990-tallet.

Navalnyj-oppfordring

En rekke fremtredende liberale opposisjonsledere, blant dem Aleksej Navalnyj, fikk ikke stille som kandidater.

Kandidater for Forent Russland stilte som uavhengige, tilsynelatende i et forsøk på å distansere seg fra regjeringspartiet. Partiet har falt på meningsmålinger etter at regjeringen innførte høyere pensjonsalder. Taktikken reddet ikke Andrej Metelskyj som leder partilaget i Moskva. Han mistet sin plass i byforsamlingen.

Derimot tyder valgresultatet på at opposisjonens oppfordring til velgerne om å stemme på andre enn nettopp Forent Russland, fungerte, melder Reuters.

– Vi kan slå fast at dette resultatet i Moskva er en triumf for smart velging, sa Navalnyj søndag da omrisset av resultatet begynte å tegne seg.

Begrepet «smart velging» er navnet på et nettsted og en app som Navalnyj og hans allierte sto bak under valgkampen. Hensikten var å oppfordre folk til å stemme taktisk på kandidater som hadde størst sjanse til å påføre Forent Russland nederlag.

Tap også andre steder

Det var lokalvalg søndag også i 16 regioner utenfor Moskva, samt valg på 13 regionale forsamlinger.

Resultatet viser at regjeringspartiet ble påført nederlag også utenfor hovedstaden.

I St. Petersburg ligger den sittende guvernøren Aleksander Beglov an til å ta fatt på en ny periode. Han stilte som uavhengig kandidat etter å ha representert Forent Russland før.

Putins parti ble også påført et stort tap i Khabarovsk-regionen øst i landet, der nasjonalistene Russlands liberaldemokratiske parti vant lokalvalget. Forent Russland fikk kun to av de 35 plassene i den regionale forsamlingen.

Forent Russland mistet også sitt flertall i Irkutsk øst i Sibir.

Partiet støttes av Putin, og presidenten støtter partiet, men han er ikke medlem.

Russiske myndigheter anklager Facebook og Google for innblanding i valget ved å tillate politisk reklame på valgdagen, noe som er i strid med russisk lov.

Valgdeltakelsen var svært lav. Valgkommisjonen opplyste søndag kveld at bare litt over 20 prosent av velgerne hadde avgitt stemme i lokalvalget i Moskva.

(©NTB)