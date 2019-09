Banksy reagerer på at brexit-maleri i Dover er fjernet

utenriks

Banksy kommenterte torsdag fjerningen på Instagram, ifølge det britiske musikkmagasinet NME.

– Åh. Jeg hadde planlagt at jeg skulle endre verket i Dover til dette den dagen brexit blir gjennomført. Men det ser ut som om de har malt over det. Samme det. Jeg regner med at et stort hvitt flagg sier like mye, skriver han.

Maleriet ble opprinnelig malt i mai 2017 og forestiller en mann på en stige som har begynt å hakke bort en av stjernene i EU-flagget.

På Instagram har Bansky lagt ved et bilde av hvordan han hadde tenkt at flagget skulle ligge sammenkrøllet på bakken hvis han hadde fått mulighet til å endre maleriet.

Brexit-maleriet dukket opp på endeveggen til en murbygning i Dover i 2017, og i begynnelsen var det usikkert hvem som sto bak, slik det ofte er når den anonyme grafittikunstneren har vært ute.

Etter at maleriet ble dekket til den 26. august, har flere kritisert myndighetene i den engelske havnebyen for å ha ødelagt viktig samtidskunst. Det antas at byens styresmakter har godkjent overmalingen.

(©NTB)