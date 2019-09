Britisk regjering frykter kaos hvis det blir hard brexit

utenriks

Det viser dokumenter som den britiske regjeringen la ut på sin nettside onsdag kveld.

Det er Parlamentet som har krevd at regjeringen offentliggjør sin beredskapsplan for en hard brexit, det vil si en brexit uten avtale med EU.

Regjeringen har nå publisert seks sider knyttet til den såkalte «Operation Yellowhammer». I dokumentene spås det både demonstrasjoner og motdemonstrasjoner i landet, og det advares mot økt offentlig uro.

Uro for irskegrensa

Dokumentet peker også på at Storbritannias plan om ikke å ha noen kontroll ved irskegrensen, trolig ikke vil være levedyktig. Det skyldes betydelig risiko knyttet til økonomiske og juridiske forhold samt biosikkerhet. Regjeringen frykter at det vil oppstå svarte markeder i grenseområdene, noe den tror grupper med avvikende meninger vil kunne utnytte.

Regjeringen understreker at dokumentene kun inneholder antakelser, og at det verken er snakk om en konsekvensanalyse eller er et forsøk på å forutsi det mest sannsynlige utfallet.

– Det beskriver hva som kan skje i verste fall, skriver Michael Gove, som er ansvarlig for regjeringens forberedelser til en eventuell hard brexit.

Problemer ved kanalen

Sky News melder at problemene ved Den engelske kanal vil kunne vare i opptil tre måneder før det blir bedre. Lastebiler risikerer forsinkelser på opptil to og et halvt døgn.

Det kan også bli forsinkelser for britiske turister som vil reise til utlandet, både når det gjelder ferje-, bil- og flytrafikk. Alvorlige forsinkelser vil spesielt kunne ramme legemiddelleveranser, ifølge regjeringens dokumenter.

Tilgangen på enkelte ferske matvarer risikerer også å minke, samtidig som prisene vil kunne stige.

Regjeringen peker dessuten på at det vil kunne bli vanskeligere for politiet i Storbritannia og EU å dele data.

Nei til innsyn i korrespondanse

Opposisjonen i Parlamentet har også krevd å få innsyn i korrespondansen mellom regjeringens rådgivere knyttet til suspensjonen av Parlamentet, deriblant hva de har skrevet til hverandre på Facebook og WhatsApp.

Dette har imidlertid regjeringen avvist fordi den mener det er «upassende».

Johnsons fem uker lange suspensjon trådte i kraft natt til tirsdag.

Noe av innholdet i «Operation Yellowhammer» ble tidligere i september lekket til Sunday Times.

