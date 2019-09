Trump utsetter Kina-toll i to uker

utenriks

Endringen av datoene for å innføre tollen er gjort etter en forespørsel fra den kinesiske visestatsministeren Liu He og «på grunn av det faktum at Folkerepublikken Kina skal feire sitt 70-årsjubileum 1. oktober», forklarte Trump om saken.

Tollsatsen det er snakk om er en varslet økning fra 25 til 30 prosent.

Utsettelsen kommer etter at Kina onsdag kunngjorde at landet vil gi unntak for toll på amerikanske varer i 16 forskjellige kategorier. Blant de produktene som unntas fra toll er smøreolje, kreftmedisin og enkelte løsemidler, går det fram av en uttalelse fra det kinesiske finansdepartementet.

Denne beslutningen fikk bifall fra Trump, som omtalte det som et «smart trekk».

Handelskrigen mellom USA og Kina har pågått et års tid og viser tegn til å dempe veksten i verdensøkonomien merkbart. I oktober vil Kina og USA møtes på nytt for å gjenoppta handelssamtaler.

