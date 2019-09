Reuters: Erdogan vil diskutere kjøp av amerikanske raketter med Trump

utenriks

I et intervju sier Erdogan at krisen som har oppstått etter at Tyrkia besluttet å kjøpe et russisk luftforsvar, kan løses som følge av hans personlige forhold til den amerikanske presidenten.

Da Tyrkia i juli kjøpte et russisk rakettsystem av typen S-400, truet USA med straffetiltak.

Men ifølge Erdogan diskuterte han kjøp av Patriot-raketter i en telefonsamtale med Trump for to uker siden. Og dette skal følges opp når de to møtes under FNs hovedforsamling neste uke, sier han i et intervju som Reuters publiserte fredag.

– Etter min mening har ikke et land som USA noe ønske om å skade sin alliansepartner Tyrkia mer. Det er ikke rasjonell atferd, sier han.

