Etterretningstopp siktet for spionasje i Canada

Den høytstående tjenestemannen Cameron Otis ble fredag siktet for fem forhold etter at han dagen før var blitt pågrepet. Han har hatt rollen som rådgiver for Bob Paulson som var ansvarlig for kontraetterretningen til The Royal Canadian Mounted Police som er det føderale politiet i Canada.

– Siktelsen går ut på at han har tilegnet seg, oppbevart og behandlet sensitiv informasjon med den hensikt å dele dette med personer han ikke burde dele dette med, sa statsadvokat John MacFarlane til pressen i retten fredag.

Hvem Otis skal ha hatt til hensikt å dele materialet med er ikke nevnt.

Både Canadas statsminister Justin Trudeau og opposisjonsleder Andrew Scheer kommenterte pågripelsen fredag midt i valgkampen.

Ifølge avisen Global News frykter nå RCMP at Otis kan ha stjålet store mengder informasjon som kan kompromittere et ukjent antall operasjoner. Den siktede mannen skal være spesialist på forhold i Øst-Asia, kritisk infrastruktur og såkalte online bots, automatiserte applikasjoner som opererer over internett.

Canada er del av etterretningsalliansen «Fem øyne» sammen med Australia, New Zealand, Storbritannia og USA.

I desember i fjor ble to canadiske statsborgere tatt i forvaring i Kina, tilsynelatende i en sammenheng med at en kinesisk teknologitopp ble pågrepet i Canada på begjæring fra myndighetene i USA. Kina har også stanset forsendelser av Canadiske jordbruksvarer for flere milliarder kroner.

