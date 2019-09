Halve Saudi-Arabia oljeproduksjon stanses midlertidig etter angrep

utenriks

Verdens største oljeprosesseringsanlegg, som ligger i Buqyaq i Saudi-Arabia, ble natt til lørdag rammet av et droneangrep som førte til kraftige branner. Den sjiamuslimske houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepene.

Sent lørdag kveld sa landets energiminister prins Abdulaziz bin Salman ifølge AFP at oljeproduksjonen stanses midlertidig som følge av angrepet. Det er to anlegg som er rammet og som får konsekvens for halve landets oljeproduksjon

– Angrepet har resultert i en midlertidig stans i produksjonen ved anleggene i Abqaia og Khurais, sier energiministeren til Saudi-Arabias offisielle nyhetsbyrå Saudi Press Agency.

Anleggene som er rammet produserer om lag 5,7 millioner fat olje, om lag halvparten av hele Saudi-Arabias produksjon. Fem millioner fat utgjør rundt 5 prosent av verdens totale oljeproduksjon.

Saudi-Arabias kong Salman ga sønnen prins Abdulaziz bin Salman jobben som energiminister 8. september.

USAs utenriksminister Mike Pompeo mener likevel Iran står bak angrepene og kaller det «et angrep uten sidestykke på verdens energiforsyning».