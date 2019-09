Hongkong-politiker krever FN-gransking av maktbruk mot demonstranter

utenriks

– Hongkong er på randen av en humanitær krise, sa Chan på et møte i FNs menneskerettsråd i Genève mandag.

Hun listet opp politiets overtramp mot demonstrantene og ga detaljer om upassende seksuell oppførsel, overstadig bruk av makt, tilfeldige pågripelser, og avfyring av over 2.000 tåregasspatroner de siste månedene.

Chan talte samme dag som protestene i Hongkong fortsatte på 100. dagen. Chan advarte om at «det ikke er noen tegn på at politiet vil vise tilbakeholdenhet».

– Dette er et resultat av mangel på demokrati i Hongkong, siden regjeringen ikke holdes ansvarlig for sin godkjenning av misbruk begått av politi, sa hun.

– Politiet kaller demonstrantene kakerlakker og ser på voldsbruk mot dem som akseptabel bekjemping av skadedyr, sa hun.

– Hvorfor sitter Kina som medlem i dette menneskerettsrådet?, spurte Chan.

Chan er grunnlegger av Hongkongs pro-demokratiske Civic Party. Hun ble tidligere i år dømt til åtte måneders betinget fengsel for deltakelse i en grasrotkampanje i 2013 og i den såkalte paraplybevegelsen året etter.

Chan understreket nødvendigheten av økt internasjonal oppmerksomhet, særlig i lys av at det 1. oktober er 70 år siden opprettelsen av Folkerepublikken Kina.

Politiet forsvarer

På spørsmål fra AFP om Chan frykter at Kina kan sende hæren inn i Hongkong for å stanse protestene, svarer hun at hun ikke tror Beijing ser behovet av det, ettersom Hongkong-politiet «egentlig gjør jobben for dem».

Samme dag som Chan holdt tale i Genève, forsvarte Hongkongs største politistyrke at politiet bruker skarp ammunisjon mot demonstranter som kaster bensinbomber.

I en uttalelse skriver politiet at bensinbomber kan føre til dødsfall, og at politiet er nødt til å reagere med samme maktbruk, eventuelt med våpen, for å stanse dem.

Dagen før brøt det ut gatekamper mellom politiet, demonstranter og Beijing-vennlige motdemonstranter. Demonstrasjonen ble holdt uten tillatelse fra myndighetene, men den var stort sett fredelig. Noen av demonstrantene satte fyr på veisperringer, og ved ett tilfelle trakk politifolk våpen for å advare demonstranter som kastet bensinbomber fra nært hold.

Det ble også meldt om sammenstøt mellom demonstranter som frykter for Hongkongs selvstyre og motdemonstranter som støtter myndighetene i Beijing.

15 uker

I løpet av de 15 ukene protestene har vart, har politiet brukt tåregass, gummikuler og vannkanoner med blått fargestoff for å stanse demonstranter som har tydd til mer ytterliggående metoder, som hærverk, sperring av gater og forsøk på å ta seg inn i offentlige bygninger.

I forrige uke fikk politifolk blankofullmakt til å utføre pågripelser og bruke makt når de mener det er nødvendig, selv når de ikke er på jobb.

Hongkongs leder Carrie Lam har gitt etter for ett av demonstrantenes viktigste krav og trukket tilbake en omstridt lov som åpner for at personer i Hongkong kan bli utlevert til Fastlands-Kina for å bli straffeforfulgt der.

Men hun har ikke gått med på kravet om valgreform, og hun vil heller ikke innlede en granskning av politivold, slik demonstrantene krever.

(©NTB)