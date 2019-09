Iran har tatt arrest i tanksskip

utenriks

Nyhetsbyrået Reuters viser til det iranske nyhetsbyrået ISNA, som melder at skipet smuglet 250.000 liter dieselolje og var på vei til Emiratene.

Ifølge ISNA befant skipet seg i nærheten av den største av Tunb-øyene i Persiabukta, vest for Hormuzstredet, da det ble stanset av Revolusjonsgarden.

En talsmann for Revolusjonsgarden bekrefter dette overfor statlig iransk TV.

De to Tunb-øyene blir administrert fra Hormozgan-provinsen i Iran, men De forente arabiske emirater gjør også krav på dem og hevder at de er en del av emiratet Ra’s al-Chaima.

Mannskapet på elleve er pågrepet og tatt med til det iranske fastlandet, ifølge ISNA. Nasjonaliteten er ikke kjent.

– Mannskapet er overlevert til påtalemyndigheten i den sørlige Hormozgan-provinsen, melder nyhetsbyrået.

I juli ble et Panama-registrert tankskip tatt i arrest i Hormuzstredet, anklaget for å smugle iransk olje til en ukjent mottaker. Mannskapet på tolv ble satt i arrest, men senere løslatt.

4. august tok Revolusjonsgarden arrest i et irakisk tankskip med et mannskap på sju om bord. Dette hadde 700.000 liter drivstoff om bord og ble også anklaget for smugling.

Det er ikke kjent om dette skipet og mannskap siden er frigitt.

