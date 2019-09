Netanyahu lover å annektere samtlige bosetninger

utenriks

– Jeg akter å utvide suvereniteten til alle bosetninger og bosetningsblokker, inkludert de stedene som er sikkerhetsmessig viktig og viktige for den israelske arven, sier Netanyahu i et intervju med hærens radiostasjon i Israel.

Israel har tidligere annektert Øst-Jerusalem og Golanhøydene, til protester fra et samlet verdenssamfunn med unntak av president Donald Trumps administrasjon.

Tidligere i måneden lovet Netanyahu også å annektere Jordandalen på Vestbredden dersom han blir genvalgt.

– Et slikt scenario vil være fullstendig ødeleggende for mulighetene for å gjenoppta forhandlinger, for den regionale freden og selve essensen i tostatsløsningen, sa en talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.

Israel holder nyvalg tirsdag og Netanyahu forsøker å samle støtte blant høyrenasjonalistiske velgere.

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, som ble okkupert av Israel i 1967.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige.