Oljeprisen til værs etter angrepet mot Saudi-Arabias produksjon

utenriks

Natt til mandag har prisen på nordsjøolje svingt kraftig. Da handelen startet ved midnatt til mandag, kostet oljeprisen 71,95 dollar, noe som er en økning på 19,5 prosent fra fredag. Da kostet et fat nordsjøolje 60,22 dollar.

Ifølge Bloomberg er prishoppet det høyeste på nordsjøolje siden lanseringen i 1988.

Senere på natta sank imidlertid prisen til 67 dollar per fat, før den stabiliserte seg. I 6-tiden mandag morgen lå på 66,16 dollar, en økning på 9,88 prosent fra fredag.

Angrep

Økningen i oljeprisen var ventet og kommer som følge av angrepet som rammet et oljefelt og et prosesseringsanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag. Oljeprosesseringsanlegget i Buqyaq er det største i sitt slag i verden.

Eksplosjoner utløste branner ved anleggene, og Saudi-Arabia er blitt nødt til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dette utgjør over 5 prosent av verdens oljeforsyning.

Like før oljeprisen gikk litt tilbake meldte USAs president Donald Trump på Twitter at han åpner for å bruke USAs oljereserver for å møte etterspørselen av olje etter angrepet for tilfredsstille markedet.

Trump skriver også at han har informert aktuelle statlige myndigheter om å fremskynde godkjenninger av oljerørledningene som for tiden er i en behandlingsprosess i Texas og andre stater.

Vil få produksjonen i gang igjen

Saudi-Arabias statlige oljeselskap Aramco sier de jobber på spreng for å få i gang produksjonen igjen og sier de vil komme med uttalelser mandag. Ifølge Wall Street Journal vil produksjonen være tilbake med en tredel mandag, men ifølge andre medier vil det ta flere dager – om ikke måneder – å reparere anlegget.