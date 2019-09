utenriks

I et intervju med AFP i Iraks hovedstad Bagdad uttaler Stoltenberg seg for første gang om helgens angrep mot saudiarabisk oljeindustri. Han anklager Iran for å «destabilisere» regionen.

To oljeanlegg ble angrepet i helgen. Den jemenittiske Houthi-bevegelsen har uttalt at den sto bak, men både USA og Saudi-Arabia retter pekefingeren mot Iran. Iran avviser anklagene.

(©NTB)