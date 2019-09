Mange drept i angrep mot Ghanis valgkampmøte

utenriks

Ifølge afghanske journalister utløste selvmordsbomberen en sprengladning i utkanten av president Ashraf Ghanis valgkampmøte i Charicar, hovedstaden i Kabuls naboprovins Parwan.

– Flere sikkerhetskilder i Parwan-provinsen opplyser at selvmordsbomberen kom på motorsykkel, tvitrer journalisten Bilal Sarwary, som jobber for blant andre britiske The Independent i Afghanistan.

Ifølge Sarwarys kilder er minst 33 mennesker drept og 43 såret i angrepet.

Kvinner og barn

Det er kvinner og barn blant de drepte, og de fleste av ofrene ser ut til å være sivile. Ambulansene er fortsatt i sving, og tallet på ofre kan vise seg å være høyere, sier sykehusdirektøren Abdul Qasim Sangin til Reuters.

Ifølge en talsmann for innenriksdepartementet i Afghanistan, Nasrat Rahimi, slapp Ghani uskadd fra angrepet og møtet fortsatte.

Angrep i Kabul

Kort tid etter angrepet i Parwan meldte flere afghanske journalister om en kraftig eksplosjon i nærheten av forsvarsdepartementet, den amerikanske ambassaden og NATOs hovedkvarter i Kabul.

– Eksplosjonen har drept minst tre mennesker, tvitrer journalisten Frud Bezhan, som er korrespondent for Radio Free Europe / Radio Liberty i Afghanistan.

Verken afghanske myndigheter eller NATO har bekreftet at noen ble drept i angrepet.

Ingen har tatt på seg ansvaret for tirsdagens to angrep i Afghanistan, der det skal holdes presidentvalg 28. september.

Taliban-trusler

Taliban har tidligere truet med å angripe valgmøter og valglokaler.

USA og Taliban ble etter lange forhandlinger nylig enige om utkast til en plan som innebar delvis amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan mot at opprørerne trappet ned voldsbruken og bidro til hindre internasjonale terrorgrupper å opererer i landet.

Representanter for regjeringen i Kabul og Taliban skulle deretter ha kommet til Oslo og forhandlet om våpenhvile og maktdeling, men dette ble det ikke noe av.

9. september avlyste president Donald Trump et møte med Taliban-representanter, og han erklærte samtidig samtalene med opprørsgruppa for «døde».

(©NTB)