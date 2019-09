Gisselforhandler Robert O'Brien blir Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver

utenriks

O'Brien er mangeårig advokat og har hatt jobben som presidentens spesialutsending ved utenriksdepartementet siden mai i fjor. Nå rykker han opp til den tunge posten i Det hvite hus etter at Bolton fikk sparken i forrige uke. O'Brien blir Trumps fjerde sikkerhetsrådgiver.

Trump sendte i sommer O'Brien til Sverige for å være til stede under rettssaken mot rapstjernen ASAP Rocky, som endte med en betinget voldsdom.

– Jeg har arbeidet lenge og hardt sammen med Robert. Han kommer til å gjøre en utmerket job, tvitrer Trump.

Trump er svært fornøyd med innsatsen O'Brien har gjort for å sørge for løslatelse av amerikanere som har vært fengslet i land som Nord-Korea og Tyrkia, skriver The New York Times.

Skrev om utenrikspolitikk

Utnevnelsen som sikkerhetsrådgiver trenger ingen godkjennelse fra de folkevalgte i Senatet.

I 2016 ga O'Brien ut boken «While America Slept: Restoring American Leadership to a World in Crisis», som omtales som en innføring i aktuell internasjonal politikk. Han har jussutdannelse fra University of California i Berkeley og er partner i et advokatfirma i Los Angeles.

Trump begrunnet oppsigelsen av Bolton med at de to var sterkt uenige i mange saker. Den gamle krigshauken Bolton ble omtalt som konfliktorientert og lite interessert i å inngå kompromisser. Sentrale områder der de to var uenige var blant annet hvordan USA skulle forholde seg til Afghanistan, Nord-Korea, Iran og Venezuela.

Strid om Afghanistan

I håndteringen av fredsprosessen i Afghanistan ble det nylig kjent at Trump hadde invitert Taliban-ledere til sitt feriested Camp David. Der skulle de diskutere en løsning som kunne føre til at USA kunne trekke flere tusen av sine soldater ut fra landet. Dette skal Bolton ha vært sterkt imot. Han støttet i sin tid helhjertet utplasseringen av soldater i Afghanistan.

Også når det gjelder forholdet til Iran har Bolton vært klart mer konfliktorientert enn Trump. I et innlegg i The New York Times i 2015 skrev Bolton «To Stop Iran's Bomb, Bomb Iran».

Kort etter at han tiltrådte som Trumps sikkerhetsrådgiver gikk USA vekk fra atomavtalen som var forhandlet fram under president Barack Obama og gjeninnførte strenge sanksjoner mot Iran.