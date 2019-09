Minst tolv drept i angrep ved sykehus i Afghanistan

utenriks

Tallene på drepte og sårede etter angrepet tidlig torsdag morgen, varierer. Lederen for provinsrådet, Atta Jan Haqbayan, opplyser at minst 20 mennesker er drept og opptil 90 såret. Provinsguvernørens talsmann, Gul Islam Seyal, oppgir at tolv er drept.

Sykehuset i Qalat, som er hovedstaden i Zabul-provinsen, ble påført store skader.

Opprørsbevegelsen Taliban har i en uttalelse tatt på seg ansvaret for angrepet og sier bomben var rettet mot etterretningsdepartementets bygning like ved sykehuset. Fasaden på dette bygget fikk store skader, men det er foreløpig uklart om etterretningsansatte er blant de drepte og sårede, ifølge provinsrådets leder.

