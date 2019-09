Norge har fortsatt ikke tatt stilling til USAs flåtestyrke

utenriks

USA tok initiativet til en slik flåtestyrke i juni og ba en rekke land, blant dem Norge, om å delta. Responsen har så langt vært lunken.

Frankrike og Tyskland gjorde det tidlig klart at de ikke akter å delta, mens Storbritannia først tok initiativ til en europeiskledet flåtestyrke.

Norge har ikke tatt stilling til USAs henvendelse, som kom for over tre måneder siden. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa i begynnelse av august at man fortsatt var i «en kunnskapsinnhentingsfase».

Det er man fortsatt, får NTB opplyst i Bakke-Jensens departement.

Søker mer informasjon

– Hvordan Norge skal respondere på henvendelsene om eventuell deltakelse i en militær koalisjon i Persiabukta er fortsatt til vurdering, sier seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg.

– Norge søker mer informasjon om planene for å danne et godt beslutningsgrunnlag. Eventuelle norske bidrag vil bli behandlet på ordinær måte og Stortinget vil bli konsultert, sier hun.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif advarte under et besøk Oslo i forrige måned Norge mot å slutte seg til den USA-ledede flåtestyrken.

– Et militært nærvær vil ikke gjøre Persiabukta tryggere. Historisk erfaring tilsier at militært nærvær gjør Persiabukta mindre trygg og fører til økt spenning, sa Zarif til NTB.

Lunken respons

Australia og Storbritannia har som eneste vestlige land sagt seg villig til å delta, og det samme har Bahrain som huser USAs femte flåtestyrke.

Saudi-Arabia varslet tidligere i uka at de slutter seg til, og torsdag fulgte De forente arabiske emirater etter.

– De forente arabiske emirater blir med for å støtte regionale og internasjonale forsøk på å møte trusler mot skipsfart og global handel, sa en talsmann for myndighetene i landet, ifølge AFP.

Irak kommer derimot ikke til å delta og mener at det er landene rundt Persiabukta som har ansvaret for sikkerheten i området, opplyser en talsmann for utenriksdepartementet i Bagdad.

Ahmad al-Sahhaf viser ifølge AP også til at Israel angivelig skal delta i flåtestyrken.

En israelsk tjenestemann opplyste i august at landet hadde sluttet seg til den USA-ledede styrken, men dette er ikke offentlig bekreftet.

