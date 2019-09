Studie: 3 milliarder fugler har forsvunnet i Nord-Amerika siden 1970

utenriks

Trolig var det rundt 10,1 milliarder fugler i USA og Canada i 1970. Nå er det rundt 7,2 milliarder fugler igjen. Nedgangen tilsvarer et fall på 29 prosent de siste 50 årene, ifølge studien.

Hovedforfatter bak studien, forsker Kenneth Rosenberg ved Cornell University, sier at fugleflokkene blir mindre rett foran øynene våre, men at det skjer så sakte at vi ofte ikke legger merke til det.

– Folk må følge med på fuglene rundt seg fordi de sakte forsvinner, sier Rosenberg.

Forskerne fant at det i undersøkelsesperioden ble færre fugler i alle typer habitater, fra gressletter til kyst og ørken. En vanlig fugl som husspurv, topper listen over fugleartene som har blitt færre sammen med flere andre spurvearter.

I arbeidet med studien samlet Rosenberg og forskerkollegaene hans data ved hjelp av værradar som kan fange opp flokker med trekkfugl, 13 forskjellige fugleundersøkelser fra 1970-tallet, og datamodellering for å kunne få et bilde av utslagene for 529 forskjellige fuglearter.

Forskerne har i studien ikke undersøkt hva som kan være årsaken til fugledøden, men ifølge Rosenberg er tap av areal hovedårsaken. I tillegg er det flere ting, som katter og vinduer, som tar livet av fugler.

Ifølge en studie gjort i 2015 blir 2,6 milliarder fugler årlig drept av katter årlig i USA og Canada, mens vindus- og bilkollisjoner tar livet av ytterligere 624 millioner og 214 millioner fugler.

