Tusenvis av skoleelever streiket for klimaet i USA

Med skilt med budskap som: «There is no planet B» og «dette kan ikke vente til jeg er ferdig på skolen», møtte tusenvis av demonstranter opp på Capitol Hill i Washington DC til klimastreik.

Mange av de unge demonstrantene uttrykte sin skuffelse over at foreldregenerasjonen foreløpig har gjort det de mener er for lite for å stoppe klimaendringene.

– Det er trist at barna må gjøre de voksnes jobb, sier åttendeklassingen Jessica Kulp til nyhetsbyrået AP.

Totalt var det planlagt mer enn 800 klimademonstrasjoner i USA fredag.

Klimaaktivist Greta Thunberg deltok under streiken i New York hvor mer enn 1,1 millioner skoleelever som hadde fått fri for å demonstrere mot klimaendringene.

