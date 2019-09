Fem år siden Houthi-opprørerne grep makten i Jemen

utenriks

21. september 2014 styrtet militsen, som også er kjent som Ansar Allah, eller Guds partisaner, fungerende president Abd-Rabbu Mansour Hadi, som sammen med regjeringen flyktet til Saudi-Arabia.

Et såkalt presidentråd ledet av Abdel-Malek al-Houthi ble opprettet og har styrt Sana og deler av Jemen siden.

Få måneder etter maktovertakelsen, i mars 2015, gikk en regional sunnimuslimsk koalisjon, ledet av Saudi-Arabia og med støtte fra USA, til angrep mot houthiene for å få gjeninnsatt Hadi.

Verdens verste krise

Over 20.000 flyangrep senere er de like langt, men innbyggerne i regionens fattigste land har betalt en høy pris for krigen. Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er lagt i grus, og markedsplasser og bryllup er bombet.

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 90.000 mennesker er drept, over 3 millioner er drevet på flukt og Jemen balanserer på randen av en massiv sultkatastrofe.

Rundt halvparten av landets 30 millioner innbyggere trenger nødhjelp, og for 10 millioner av dem er situasjonen ifølge FN kritisk.

FNs generalsekretær António Guterres har omtalt Jemen som verdens verste humanitære kriser, og forsøk på å løse den har vist seg vanskelig.

Forhandlinger

Houthi-opprørerne og representanter for Hadis regjering møttes i desember i fjor i Stockholm og ble der enige om våpenhvile i Hodeida, den strategisk viktige havnebyen der houthiene da hadde kontrollen.

Over 70 prosent av all import til Jemen skjer via havnen i Hodeida, som derfor er en livsnerve for millioner av mennesker som er avhengige av nødhjelp.

Houthiene ga i mai fra seg kontrollen over havnen til en nyopprettet kystvakt, noe FN sa seg fornøyd med. Kort tid etter gikk imidlertid regjeringsvennlig milits med flystøtte fra Saudi-Arabia til angrep mot byen, og kampene blusset opp igjen.

Koalisjonen raknet

De forente arabiske emirater, som inngår i den saudiledede koalisjonen, bidro i månedene som fulgte til å forverre situasjonen ytterligere.

I august rykket separatister inn i havnebyen Aden, der deler av Jemens styrtede, men internasjonal anerkjente regjering holdt til.

Separatistene i Southern Transitional Council (STC) og militsgruppen al-Hizam-brigaden, trent og væpnet av Emiratene, rykket inn og avdekket dyp splittelse i den saudiledede koalisjonen.

Separatistenes mål er at Sør-Jemen igjen skal bli et uavhengig land, slik det var fra 1967 til 1990. Sør-Jemen, som kalte seg selv Den demokratiske folkerepublikken Jemen, var alt annet enn demokratisk, men en ettpartistat med nære bånd til daværende Sovjetunionen.

Den arabiske våren

Houthi-militsen ble grunnlagt i 1992 og er oppkalt etter Abdel-Maleks bror Hussein Badr al-Din al-Houthi. Han ledet et opprør i Saada-provinsen i 2004, der han ble drept.

Familiemedlemmer overtok ledelsen og ledet flere nye opprør, og kampene blusset opp da militsen sluttet opp om demonstrasjonene mot regimet under den arabiske våren i 2011.

Militsen styrket sin stilling i de to provinsene Saada og Amran og tok etterhvert kontroll med store deler av det gamle Nord-Jemen.

Iran-støttet

Foruten å nedkjempe Hadi-regimet, har militsen ligger i krig med al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP). De står sterkt i deler av Jemen, der Osama bin Ladens far kom fra.

Houthi-opprørerne har nå over 100.000 menn under våpen, og mottar ifølge Saudi-Arabia betydelig støtte fra Iran.

FN gransket påstandene i 2017 og konkluderte da med at det ikke forelå beviser for store våpenleveranser fra Iran.

Militsen har det siste året tatt på seg ansvaret for flere missil- og droneangrep mot mål i Saudi-Arabia, senest mot et oljeanlegg i Buqyaq tidligere i måneden.

Saudi-Arabia og USA avviser at houthiene kan ha stått bak, hevder at Iran trekker i trådene og truer med gjengjeldelse.

