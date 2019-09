Over 100 demonstranter pågrepet i Paris

utenriks

Protestbevegelsen «de gule vestene» mistet oppslutning i løpet av sommeren, men lederne forsøker nå å blåse nytt liv i den, og har denne helga oppfordret til nye demonstrasjoner både i Paris og andre franske byer.

I den franske hovedstaden var over 7.000 politifolk i beredskap lørdag, og myndighetene har lagt ned forbud mot demonstrasjoner i flere områder, blant annet langs paradegaten Champs-Élysées, Eiffeltårnet og Notre-Dame-katedralen.

Opprørspoliti slo raskt til da noen mindre grupper av demonstranter likevel fant veien til Champs-Élysées, og også området rundt togstasjonen Saint-Lazare og Madeleine-plassen ble tømt.

Over 100 mennesker er ifølge politiet pågrepet og like mange fikk bøter på 135 euro, drøyt 1.300 kroner for å ha brutt forbudet mot å demonstrere.

De færreste av lørdagens demonstranter bar gule vester.

(©NTB)