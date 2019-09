Store demonstrasjoner mot Egypts president

utenriks

Egyptiske medier melder at et ukjent antall demonstranter ble pågrepet på Tahrir-plassen i Kairo, som ble omringet av sikkerhetsstyrker. Det ble også brukt tåregass mot demonstrantene, men det er ikke meldt om skadde.

Demonstrasjonene kom i stand etter oppfordringer fra aktivister i sosiale medier, blant dem bygningsarbeideren og skuespilleren Mohamed Ali.

45-åringen, som selv har jobbet for det egyptiske forsvaret og som nå lever i eksil i Spania, har de siste ukene lagt ut flere videoer der han anklager Sisi og det egyptiske forsvaret for omfattende korrupsjon.

Har bygd palasser

Den tidligere hærsjefen Sisi, som grep makten i et militærkupp i 2013, deltar denne uka under FNs hovedforsamling i New York. Han avviser anklagene om korrupsjon.

– Ja, jeg har bygd palasser, og det vil jeg fortsette med. Men de er ikke for meg, de er for Egypt. Jeg bygger et nytt land, sa Sisi i forrige uke.

Human Rights Watch advarer egyptiske myndigheter mot å bruke makt mot fredelige demonstranter.

Brutal makt

– President Sisis sikkerhetsstyrker har gang på gang brukt brutal makt for å knuse fredelige protester, sier nestlederen for menneskerettsorganisasjonens virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika, Michael Page.

– Myndighetene bør innse at verden ser på og ta alle nødvendige steg for å unngå en gjentakelse av tidligere grusomheter, sier han.

Sisi innførte forbud mot demonstrasjoner etter kuppet i 2013 og har ifølge Human Rights Watch fengslet minst 60.000 islamister, sekulære aktivister, menneskerettsforkjempere og andre regimekritikere siden. Hundrevis er dømt til døden.

(©NTB)