Thomas Cook har rundt 600 ansatte i Belgia og betjener rundt 700.000 reisende årlig. Virksomheten er lønnsom, heter det i en kunngjøring fra den belgiske avdelingen.

– Vi undersøker nå mulighetene for å begrense konsekvensene som konkursen i Thomas Cook Group får for kunder og ansatte, heter det videre.

Selskapet understreker at kunder som har bestilt reiser via Thomas Cook Belgium eller deres lokale partner Neckermann, er dekket av et reisegarantifond.

