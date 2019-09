Pompeo takker europeiske stormakter for Iran-utspill

utenriks

– Vi ønsker å takke våre nære venner for deres tydelige utspill om Irans ansvar for krigshandlingen mot Saudi-Arabia. Dette vil styrke diplomatiet og kampen for fred. Vi ber samtlige land fordømme Irans handlinger, sier Pompeo.

Tyskland, Storbritannia og Frankrike leverte en felles uttalelse på FNs hovedforsamling i New York mandag.

– Det finnes ingen annen mulig forklaring. Vi støtter pågående granskninger for å få fram detaljene i saken, sa de tre europeiske landene i mandagens uttalelse.

FNs hovedforsamling

Landene sier at de fortsatt forplikter seg til atomavtalen med Iran fra 2015, som USA har gått ut av. Også USA og Saudi-Arabia mener at Iran står bak angrepene mot saudiarabiske oljeinstallasjoner 14. september.

Uttalelsen kommer i forkant av åpningsdebatten i FNs hovedforsamling, der ledere som Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron og Boris Johnson deltar. Irans president Hassan Rouhani er ventet å ankomme senere denne uken.

– Vi er sikre på at Iran sto bak, sa Johnson mandag.

Ber om ny avtale

Samtidig som britene fram til nå støtter Iran-avtalen, tar Johnson til orde for å fremforhandle en ny og bedre avtale.

– Hvis det er én mann som kan få til det, er det USAs president. Jeg håper vi får til en Trump-avtale, sa Johnson, ifølge NBC News.

På pressemøter i New York mandag omtalte Trump Iran som «verdens ledende terrorstat». Samtidig utelukket han ikke et møte med Rouhani.

– Vi har ikke planlagt et møte. Jeg ville aldri utelukket det. Hvorfor skulle jeg det? sa Trump om et mulig møte med Irans president.

