Britisk måling viser dødt løp mellom Labour og De konservative

Målingen som ble offentliggjort onsdag er gjennomført av ComRes for The Telegraph, som regnes som en konservativ avis. 1.000 personer er spurt.

Liberaldemokratene, som er klare motstandere av brexit, får 20 prosents oppslutning i målingen, mens EU-motstanderne i Brexit Party får 17 prosent.

Den ferske målingen følger en rekke andre målinger som har gitt svært varierende resultater. I enkelte meningsmålinger har De konservative fått opptil 35 prosents oppslutning, mens Labour har vært helt nede på 20 prosent.

En talsmann for ComRes sier at forskjellene mellom resultatene i meningsmålingene viser ustabiliteten i britisk politikk.

Den britiske valgordningen er basert på valgkretser der en enkelt representant representerer kretsen, noe som favoriserer de største partiene. De fleste målingene tyder imidlertid på at det ikke blir flertall for noe enkeltparti, og at et regjeringssamarbeid i en eller annen form dermed vil tvinge seg fram.

